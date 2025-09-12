Inspectores municipales fueron agredidos en operativos por el Milagro

La antesala de la tradicional festividad del Milagro se vio empañada por la violencia. Durante la tarde del viernes, inspectores municipales y personal policial resultaron agredidos por parte de vendedores ambulantes y carreros. Los violentos hechos, que dejaron varios heridos, ocurrieron durante dos operativos de despeje en el centro de Salta.

El primer ataque se produjo cerca de las 16, en la intersección de las calles Alvarado y Córdoba. Un equipo de la subsecretaría de Espacios Públicos realizaba tareas de control y despeje preventivo cuando, de forma imprevista, una vendedora ambulante agredió por la espalda a una inspectora municipal. La situación escaló rápidamente: dos compañeros de la trabajadora municipal y tres efectivos de la policía intervinieron para defenderla, pero fueron atacados a palazos, sufriendo heridas de diversa consideración.

Un trabajador muestra un golpe en la cabeza. Foto: Prensa Municiaplidad

Poco tiempo después, la tensión se trasladó a las calles España y 20 de febrero. En esa ubicación, otro operativo de despeje se vio interrumpido por un segundo hecho de violencia. Un familiar de la vendedora que protagonizó el ataque anterior agredió físicamente a tres inspectoras municipales, mientras las amenazaba. La agresión se intensificó cuando se sumaron dos carreros, quienes se unieron a la golpiza.

Como resultado de estos episodios, los inspectores agredidos debieron recibir asistencia médica en un centro de salud. Se formalizó una denuncia policial para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables de la violenta agresión.