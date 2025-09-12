Un alto en el camino en plena Quebrada del Toro

En la madrugada de hoy, alrededor de las 5.30, los peregrinos de la Puna que avanzan hacia la Catedral Basílica de Salta realizaron una parada en finca Griselda, en las cercanías de Alfarcito, plena Quebrada del Toro. Allí se les brindó asistencia sanitaria y un desayuno para reponer energías.

La columna de caminantes, que recorre kilómetros desde distintos puntos del interior, sigue su trayecto hacia el encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro.

La parada permitió que los promesantes descansaran brevemente, antes de retomar la travesía por los paisajes de altura rumbo a la capital salteña.