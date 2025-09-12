Tartagal busca rescatar del abandono al club Old Boys y que recupere el protagonismo de antaño

Las instituciones sociales y deportivas fueron, por más de un siglo, pilares fundamentales en la construcción de la comunidad de Tartagal. Clubes nacidos entre las décadas del 20 y del 50, impulsados por inmigrantes y criollos, ofrecieron contención a niños y jóvenes y espacios de encuentro para adultos. Entre ellos se destacan Libertad en Villa Saavedra, Independiente en el barrio San Silvestre, el Centro Español, Club Comercio, Old Boys y el Círculo Argentino.

Sin embargo, el abandono hizo mella. El club Old Boys, que alguna vez albergó el Festival Nacional del Palo Santo y grandes encuentros de boxeo y básquet, hoy muestra un profundo deterioro edilicio y legal. Con más de 2.000 m2 cubiertos en pleno centro y una cancha de fútbol de más de una manzana en barrio San Roque, sus instalaciones están vandalizadas y sin actividad formal desde hace décadas.

Ante este panorama, un grupo de tartagalenses busca revertir la situación y refundar la institución. “Desde hace muchos años el club no tiene comisión directiva ni actividad. La sede del centro la usan chicos para entrenar, pero la cancha está abandonada; incluso apareció allí una persona sin vida”, recordó el senador Manuel Pailler, ex presidente del club. “Solicité a la Provincia que designe una intervención para regularizar la situación en 90 días, hacer el padrón de socios y elegir una nueva conducción. Hay vecinos dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para recuperar un espacio tan importante para la ciudad”.

En la misma línea, el intendente Franco Hernández Berni afirmó que “desde el municipio, junto a la Provincia, estamos empeñados en recuperar centros vecinales, mejorar escuelas, construir playones deportivos y rescatar clubes que han tejido la vida social de Tartagal. Es lo mejor que podemos hacer por nuestra comunidad, porque ese legado quedará para muchas generaciones”.

La iniciativa busca devolverle al club Old Boys su histórica función de contención social y deportiva, evitando que el abandono prolongado borre una parte esencial del patrimonio comunitario de Tartagal.