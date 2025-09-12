¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salta

Más de 200 “bikers” peregrinos partieron hacia el Milagro de Salta

Las bendiciones estuvieron a cargo del padre, Carlos Castillo. Entre los fieles hay un vecino con paraplejia que llegó desde Córdoba.

Adrián Quiroga
Viernes, 12 de septiembre de 2025 09:25

Con una gran emoción, que llevó a muchos hasta las lágrimas, partieron hoy, pasadas las 8, desde San José de Metán, más de 200 “bikers” peregrinos rumbo al Milagro de Salta capital.

Este año se sumaron 18 ciclistas de Córdoba, entre los que hay una persona con paraplejia, Bruno Butassi, quien se traslada en una “handbike”. En la salida, las bendiciones estuvieron a cargo del padre, Carlos Castillo, quien destacó el hermoso gesto de fe de los deportistas.


“Sentimos una gran emoción porque esta es la decimoprimera vez que hacemos esta peregrinación en bicicleta. Ayer hemos recibido a los ciclistas de Córdoba con mucha emoción y también hay gente de Trancas (Tucumán), entre otras localidades”, dijo a El Tribuno, Fabiana Flores, una de las coordinadoras del grupo de los denominados “bikers” peregrinos de Metán.

Encabezando la columna del grupo va una bicicleta que lleva las ya tradicionales pequeñas imágenes de Señor y la Virgen del  Milagro.
El recorrido es de 145 kilómetros desde Metán a Salta capital. “Descansamos y dormimos esta noche en un paraje de General Güemes y mañana llegamos a Salta capital”, confirmó Flores

Temas de la nota

