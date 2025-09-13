Compró, dejó una fotocopia de su DNI y lo "empernaron"

Dos personas fueron aprehendidas por personal de la Comisaría de Trancas, acusadas de haber engañado a un vecino del barrio Villa Vieja mediante la supuesta venta de electrodomésticos y, además, de utilizar sus datos personales para solicitar un préstamo bancario fraudulento. Los delincuentes transfirieron el dinero a un nehocio de electrodomésticos de Salta.

De acuerdo a la denuncia, la víctima recibió la oferta de un televisor, una bicicleta, un celular y una heladera por un valor de $1.650.000, con pago en cuotas. Tras firmar un recibo y entregar una foto de su DNI, minutos después le llegó un correo del banco notificándole sobre un crédito de $3 millones que él nunca había gestionado.

El hombre intentó ingresar a su cuenta, pero descubrió que le habían cambiado la clave. Al comunicarse con la entidad, le informaron que el préstamo había sido transferido a la cuenta de una empresa de electrodomésticos con sede en Salta.

A partir de la denuncia, los investigadores analizaron registros fílmicos y lograron identificar la camioneta en la que se movían los sospechosos. Este jueves fueron interceptados en la localidad de Benjamín Paz, cuando trasladaban dos televisores.

La Unidad Fiscal Especializada en Estafa, Usurpación y Cibercriminalidad avaló las aprehensiones y ordenó avanzar con las diligencias para esclarecer el caso, detalla el portal de Contexto Tucumán.