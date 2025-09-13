¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
13 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Estafa
Narcotráfico
Elecciones legislativas 2025
Frontera con Bolivia
Elecciones legislativas 2025
Estafa
Narcotráfico
Elecciones legislativas 2025
Frontera con Bolivia
Elecciones legislativas 2025

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Respaldo a la "solución de los dos Estados" en la ONU

La Asamblea General votó abrumadoramente en favor de la coexistencia de Israel y Palestina. La Argentina votó en contra, junto con Israel y EEUU.
Sabado, 13 de septiembre de 2025 01:42
La Asamblea General de la ONU ayer.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Asamblea General de la ONU votó ayer de manera abrumadora una declaración que favorece "la solución de los dos Estados, Israel y Palestina", con la habitual oposición de Israel, Estados Unidos y países aliados como Argentina, Hungría o Paraguay, además de pequeñas islas del Pacífico.

Votaron a favor 142 estados, diez se opusieron y doce se abstuvieron. En esta ocasión, el apoyo a la declaración vino de potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que en los últimos meses han virado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina, lo que harán durante la próxima semana de alto nivel (22-28 de septiembre) en la ONU.

Sin embargo, esta votación volvió a mostrar las discrepancias que el tema despierta dentro de la Unión Europea, ya que Hungría votó en contra y entre los abstencionistas estuvo la República Checa. Otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania y Países Bajos, votaron en esta ocasión a favor.

Las votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante por lo que su significado es meramente simbólico, pero sirven para medir el apoyo de ciertas causas: en concreto, el apoyo a un Estado palestino es cada vez más mayoritario entre los Estados miembros y EEUU apenas logra sumar un puñado de países a su postura radicalmente contraria.

La declaración ayer votada, conocida como "Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados", fue aprobada en una conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí el pasado 29 de julio.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD