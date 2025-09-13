Respaldo a la "solución de los dos Estados" en la ONU

La Asamblea General de la ONU votó ayer de manera abrumadora una declaración que favorece "la solución de los dos Estados, Israel y Palestina", con la habitual oposición de Israel, Estados Unidos y países aliados como Argentina, Hungría o Paraguay, además de pequeñas islas del Pacífico.

Votaron a favor 142 estados, diez se opusieron y doce se abstuvieron. En esta ocasión, el apoyo a la declaración vino de potencias como Reino Unido, Francia, Canadá o Australia, que en los últimos meses han virado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina, lo que harán durante la próxima semana de alto nivel (22-28 de septiembre) en la ONU.

Sin embargo, esta votación volvió a mostrar las discrepancias que el tema despierta dentro de la Unión Europea, ya que Hungría votó en contra y entre los abstencionistas estuvo la República Checa. Otros aliados tradicionales de Israel, como Alemania y Países Bajos, votaron en esta ocasión a favor.

Las votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante por lo que su significado es meramente simbólico, pero sirven para medir el apoyo de ciertas causas: en concreto, el apoyo a un Estado palestino es cada vez más mayoritario entre los Estados miembros y EEUU apenas logra sumar un puñado de países a su postura radicalmente contraria.

La declaración ayer votada, conocida como "Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados", fue aprobada en una conferencia de alto nivel organizada por Francia y Arabia Saudí el pasado 29 de julio.