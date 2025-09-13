¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salta

EN VIVO. Salta participa en la Catedral de la Misa Estacional del Milagro

Participa el conjunto vocal e instrumental Antigua Camera bajo la dirección de Homero Ferrer.
Sabado, 13 de septiembre de 2025 10:22

En el marco de las actividades por el Milagro 2025, la Universidad Católica de Salta (UCASAL), a través de su Dirección Artística, acompaña la Misa Estacional en la Catedral Basílica de Salta.

El repertorio central de la ceremonia es la Missa San Xavier AMCh 043 (Mi 08), atribuida a G.B. Bassani (1657-1716), en la edición de Piotr Nawrot. La interpretación está a cargo del ensamble Antiqua Camera, con la conducción especial del director invitado Homero Ferrer.

La Misa Estacional forma parte del programa litúrgico que cada año convoca a miles de fieles en honor al Señor y la Virgen del Milagro, y en esta oportunidad suma un componente artístico y patrimonial con música barroca de raíz misional.

