 Cayó una banda armada en General Mosconi tras amenazas: cuatro detenidos y un arsenal incautado

El norte salteño volvió a ser escenario de un operativo de alto impacto. La Policía de Salta, a través de su Dirección General de Investigaciones, desplegó una serie de allanamientos simultáneos en la localidad de General Mosconi y en el paraje Tablilla. El objetivo: dar con los responsables de amenazas con armas de fuego registradas en agosto.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia de un vecino damnificado, que describió la gravedad del hecho. Con intervención del Juzgado de Garantías 2, se libraron las órdenes que permitieron irrumpir en cuatro viviendas y sorprender a los sospechosos.

El resultado fue contundente: cuatro hombres mayores de edad detenidos y un arsenal secuestrado que incluía 1 pistola, 2 escopetas, 2 revólveres, 3 carabinas y 270 cartuchos de diversos calibres. Todo el material quedó bajo custodia y será peritado para determinar su procedencia y posible uso en otros hechos delictivos y narcotráfico.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados para continuar con las diligencias procesales. La Fiscalía Penal 1 encabeza la investigación para esclarecer el episodio y definir las imputaciones correspondientes.

Estos operativos refuerzan la presencia policial en una zona sensible, donde las amenazas armadas habían generado inquietud entre los vecinos. Ahora, con la banda neutralizada y las armas fuera de circulación, la causa entra en una etapa clave para que se haga justicia.