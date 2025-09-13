¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
13 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

violencia de género
Coimas en ANDIS
Rugby Chapionship
El tiempo en Salta
Violencia
Tartagal
Misa Estacional
Inseguridad en Mosconi
Inseguridad en Salta
violencia de género
Coimas en ANDIS
Rugby Chapionship
El tiempo en Salta
Violencia
Tartagal
Misa Estacional
Inseguridad en Mosconi
Inseguridad en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Inseguridad en Salta

Robó en una confitería del centro y lo atraparon en plena madrugada

Un joven de 26 años fue detenido tras sustraer una notebook y un celular de una confitería ubicada en calle Vicente López al 100. El rápido accionar de la Policía de Salta, apoyado por el Sistema de Emergencias 911 y las cámaras del Centro de Videovigilancia, permitió su captura en el microcentro capitalino.
Sabado, 13 de septiembre de 2025 11:08
La notebook y el teléfono celular recuperados por la Policía de Salta que habían sido robados de una confitería.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El movimiento de fieles en torno a la novena del Señor y la Virgen del Milagro llena cada día el macro y microcentro salteño. En ese contexto, los efectivos del Distrito de Prevención 1 debieron actuar de urgencia en la madrugada para frenar un hecho delictivo en pleno corazón de la ciudad.

Pasadas las 5 de la mañana, una alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 informando el robo en una confitería ubicada en calle Vicente López al 100. Según datos aportados por el personal del Centro de Videovigilancia, un hombre había sustraído varios elementos y escapaba por las calles céntricas.

Con esos datos, los policías montaron un operativo cerrojo y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de San Martín y Buenos Aires, a pocas cuadras de la plaza 9 de Julio. El detenido, un joven de 26 años, tenía en su poder una notebook y un teléfono celular pertenecientes al local gastronómico.

La Fiscalía Penal 2 tomó intervención inmediata en la causa para definir la situación judicial del acusado.

Desde la fuerza provincial recordaron que, aunque se reforzó la seguridad en las principales arterias por la gran afluencia de peregrinos, es clave que vecinos y visitantes tomen precauciones para evitar ser víctimas de arrebatadores o punguistas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD