Robó en una confitería del centro y lo atraparon en plena madrugada

El movimiento de fieles en torno a la novena del Señor y la Virgen del Milagro llena cada día el macro y microcentro salteño. En ese contexto, los efectivos del Distrito de Prevención 1 debieron actuar de urgencia en la madrugada para frenar un hecho delictivo en pleno corazón de la ciudad.

Pasadas las 5 de la mañana, una alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 informando el robo en una confitería ubicada en calle Vicente López al 100. Según datos aportados por el personal del Centro de Videovigilancia, un hombre había sustraído varios elementos y escapaba por las calles céntricas.

Con esos datos, los policías montaron un operativo cerrojo y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de San Martín y Buenos Aires, a pocas cuadras de la plaza 9 de Julio. El detenido, un joven de 26 años, tenía en su poder una notebook y un teléfono celular pertenecientes al local gastronómico.

La Fiscalía Penal 2 tomó intervención inmediata en la causa para definir la situación judicial del acusado.

Desde la fuerza provincial recordaron que, aunque se reforzó la seguridad en las principales arterias por la gran afluencia de peregrinos, es clave que vecinos y visitantes tomen precauciones para evitar ser víctimas de arrebatadores o punguistas.