Clima en Salta. El celular marca lluvias para este domingo, pero qué dicen los que saben

En medio de la festividad del Milagro, el clima en Salta acompañará con temperaturas agradables y pocas chances de precipitaciones, pese a que cada vez que se chequea el tiempo en los celulares, aparece la nube con gotas y hasta con algún rayo, lo cual indica que lloverá.

Muchos salteños llegarán hasta la Catedral entre este domingo 14 de septiembre y, lógicamente, el lunes 15, para la Procesión del Milagro.

“Vamos a tener aire húmedo y una débil perturbación en altura para mañana, y puede generar lluvias”, explicó el meteorólogo Edgardo Escobar en diálogo con El Tribuno. Sin embargo, aclaró que, de presentarse las precipitaciones, serán lloviznas leves y de corta duración porque "la probabilidad es muy baja".

Para este domingo se espera cielo parcialmente nublado, con una máxima de 27 grados, luego de que el sábado el termómetro trepara hasta los 29,2° a las 17.

Durante esta jornada, miles de peregrinos seguirán llegando hasta la Catedral y junto a los fieles de los barrios de la capital salteña confluirán en la Noche del Peregrino. A esta altura,la probabilidad de lluvias será aún más baja, lo que augura un desarrollo tranquilo de la tradicional vigilia.

Cómo estará el tiempo para la Procesión

El lunes, en tanto, con la rotación de los vientos al sur, se prevé un leve descenso de la temperatura máxima, que rondará los 24°.

Durante la procesión del Milagro, la jornada se mantendrá templada, con 24° al momento de la salida de las imágenes y unos 21° hacia las 18, cuando los Santos Patronos estén de regreso tras el Pacto de Fidelidad. Por la tarde-noche, el riesgo de precipitaciones se reducirá todavía más.

De todas formas, la semana continuará con jornadas calurosas ya que para el jueves próximo se espera el ingreso de aire cálido, lo que hará trepar la temperatura hasta los 35° el próximo viernes.