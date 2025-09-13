Industria, innovación y sostenibilidad en el norte argentino

Arca Continental, uno de los embotelladores más importantes de Coca-Cola en el mundo, tiene en Argentina una operación clave con presencia en Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes, La Rioja, Misiones y norte de Santa Fe. Desde estas provincias impulsa el desarrollo económico y social de la región, generando más de 2,600 empleos directos y trabajando con una red de más de 70,000 clientes en todo el país, principalmente en el canal tradicional que representa el 65% de sus ventas.

La operación industrial cuenta con tres centros de producción y veinte centros de distribución, respaldados por más de 270 rutas que permiten llegar a comunidades grandes y pequeñas.

Con un portafolio de 29 marcas y más de 200 presentaciones, Arca Continental ofrece opciones para cada ocasión de consumo, desde colas y sabores hasta agua y bebidas sin calorías.

En sostenibilidad, Arca Continental en Argentina se distingue como líder en envases retornables: más del 45% de las ventas provienen de este tipo de empaque, consolidándose como el principal mercado en este rubro dentro del Sistema Coca-Cola. Este esfuerzo se complementa con proyectos como los Ecopuntos, que impulsan la separación y reciclaje de residuos y promueven la economía circular en la comunidad.

Además, la compañía mantiene un fuerte compromiso con la innovación y la eficiencia de sus operaciones. De esta forma, desde el norte argentino, Arca Continental fortalece la industria de bebidas y genera valor compartido para colaboradores, clientes y comunidades, reafirmando su propósito de crecer junto a la gente y construir un futuro más sostenible.