La obras de HD Urbanizaciones funcionan "como una orquesta"

El sueño de acceder a la casa propia, para los trabajadores en Salta, ahora es una realidad.

El tiempo es la clave. HD Urbanizaciones demostró, la semana que concluyó, que pueden construir una vivienda en menos de 120 días.

El pasado 9 de septiembre hubo festejos por los logros de la empresa porque en realidad lograron demostrar que construyeron casas en 107 días. Y ese dato en el costo de la casa es clave.

"Terminamos dos modelos para que la gente de Salta pueda ir a verlos. Queremos que todos puedan ver el proceso de construcción que nosotros tenemos", dijo Héctor Delgado, empresario inmobiliario.

La presentación en sociedad fue una demostración de que pueden hacerlo.

"Nosotros hacemos todo el llenado de la plataforma, de las vigas riostras, de los encadenados, directamente con máquinas, con P-21, que es para hacer contrapiso. Eso nos ayuda al proceso de velocidad en cuanto a mano de obra. Después trabajamos con cerámica, con vidrios cerámicos, que son más livianos por ahí que el bloque, y más grande que el ladrillo. Entonces, cuando armamos las paredes y todo lo demás, trabajamos con mangas de cemento, que es un producto que anda muy bien. Y nuestra mano de obra es bastante especializada en cuanto a los tiempos y limpieza del trabajo. La idea siempre de la obra es tener los tiempos de fragua que se necesitan, pero también tener la continuidad. Nuestras obras son como una orquesta: desde el material que sale desde nuestros corralones, hasta la logística de ese material, que llegue el material que ha pedido nuestro constructor, y luego que los constructores sepan usarlo. Entonces es un trabajo muy en equipo, desde que el material sale con nuestro fletero", explicó Delgado.

Hablamos de casas que son hechas para durar. Son viviendas de 1, 2, 3 y 4 ambientes que están hechas con construcción tradicional, hierro y cemento. Nada es de durlok. Son casas en plantilla, por lo que trabajadores las saben hacer de memoria, saben cuántos metros lleva la platea, cuántos metros lleva la loza, dónde están los cables de la casa. Son cosas simples en donde se busca eficiencia, velocidad y robustez en las viviendas.

Mostraron las casas construidas en menos de 120 días.

"Después, se puede construir arriba, los costados, para donde sea. Estas casas son el primer envío que necesita la gente para dejar de pagar alquiler. No vamos a construir una casa en El Tipal, estamos construyendo una casa en barrio de clase media, que es como la primera vivienda. Después la gente le puede ir agregando cosas, pero la idea es dejar de pagar alquileres", contó Delgado.

Han conseguido que, entre los patrocinadores y lo que la gente invierte, puedan generar un sistema en donde los propietarios empiecen a pagar una cuota de 550 mil pesos. "Así como lo lee. Este monto, porque tienen una financiación de hasta el 70% de la construcción, es un monto que está por debajo de un alquiler. Esto es lo que nos pone de líderes en el mercado" expresó.

Otra característica de HD es que, por una cuestión de coyuntura, todos son empleados salteños; gente que trabaja en la construcción local Se debe decir que además, los corralones con los que trabajan son propios, pero también con gente de Salta. Todo el equipo de vendedores también los es. Eso hay que tener en cuenta, porque, por lo general, las empresas vienen con su propio equipo.

"Estamos acostumbrados a venir de tormenta en tormenta. Sabemos más o menos cómo darle vuelta a las diversas situaciones económicas del país. Gracias a Dios, nos está yendo muy bien y hay muchas familias que ya se sumaron", concluyó.