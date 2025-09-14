La "senda del medio" puede ser una construcción genuina

La derrota de La Libertad Avanza en territorio bonaerense refleja la falta de una construcción política libertaria en ese territorio. Una construcción que no tuvo tiempo de desarrollarse y que perdió terreno por las disputas internas que terminaron divorciando a todos los socios posibles. Además, traspiés del gobierno de Javier Milei como, por ejemplo, las denuncias de Diego Spagnuolo o el caso $Libra, erosionaron la confianza de sus votantes de 2023.

El crédito del triunfo se lo llevó Axel Kicillof. La realidad es que el gobernador bonaerense revivió aquel axioma de "Los peronistas somos como los gatos, cuando parece que estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo". No es cierto. El peronismo obtuvo en Buenos Aires una cantidad proporcional de votos a los de 2017 y 2021.

Los libertarios y el PRO tuvieron una drástica caída con respecto a las mismas elecciones. Pero el número de personas que no fueron a votar más que se duplicó.

La realidad es que el kirchnerismo, con este resultado, ya pasa a instalarse en el archivo del pasado. El peronismo podría (?) volver a reunirse, pero con otro discurso y otro perfil, diferentes a los que ofrecen Sergio Massa y Kicillof, quienes ya tienen su propia historia.

El radicalismo, los partidos provinciales y otras corrientes que no creen en los extremos estatistas o libertarios, es decir, el ciudadano común y más numeroso, podrían sumare a la convocatoria federal de los gobernadores, que parece ofrecer una alternativa de construcción, no tanto de un partido sino de un proyecto que transite por la senda del medio y que deje de lado las peleas de mandriles y gorilas que son simples rémoras del pasado.