"Los ATN son para casos de emergencia", recordó Catalán

El ministro del Interior Lisandro Catalán aseguró ayer que los gobernadores tienen que comprender que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son para "casos de emergencia".

Luego de que el presidente Javier Milei vetó la ley de distribución automática de los ATN, Catalán sostuvo que el Gobierno busca "dialogar" con los mandatarios provinciales para que entiendan la decisión presidencial.

"La idea es dialogar y que los gobernadores comprendan que los ATN son para usar en caso de emergencia, no para gastos corrientes de las provincias y de Nación", argumentó el ministro del Interior.

"Desde que asumió Néstor Kirchner, en 2003, hasta 2019, la utilización de esos fondos fue del 24% anual y nosotros hasta mitad de años, hasta agosto, ya vamos 25%. Eso es porque tuvimos emergencias en el verano: incendios, inundaciones en Santa Fe, Entre Ríos, Misiones", aclaró Catalán en diálogo con Radio Mitre.

Asimismo, el funcionario no descartó que desde el Ejecutivo se esté estudiando una línea de crédito para las provincias. "Está en evaluación", precisó Catalán en declaraciones radiales.

"El miércoles el Presidente anunció la mesa federal y no me quiero adelantar porque las cuestiones financieras competen al ministro Caputo, pero sé que el Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación sin tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos. Es posible", afirmó al ser consultado sobre el tema.

Sobre la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro dijo que no hay inconvenientes si la idea es "conversar por el bien de los bonaerenses".

"Ahora, si en el marco electoral tensamos las relaciones con un fin electoralista, se complica", consideró Catalán, quien valoró como positivo el contacto con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con relación a la ayuda que Nación le brindó a Provincia en la logística para los comicios bonaerenses.

En referencia a las críticas que este viernes vertieron los gobernadores agrupados en el frente Provincias Unidas, entre ellos, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martin Llaryora (Córdoba), el ministro del Interior las atribuyó al "año electoral". Los gobernadores habían dicho que trabajarán para "hacer caer el veto" a los ATN.

"Estamos en un año electoral y por ahí los gobernadores tratan de sacar provecho para ver si hacen un mejor desarrollo en las elecciones de sus provincias", planteó Catalán sobre los cuestionamientos de los mandatarios de ese espacio.