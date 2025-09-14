Usó químicos para una violación

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un panadero violador fue arrestado tras un rápido operativo policial y le secuestraron una camioneta y ropa como pruebas clave para la investigación. Fue denunciado por una joven en Santiago del Estero.

El panadero de 46 años fue ubicado en la ciudad de Loreto y acusado de abusar de una adolescente de 16 años.

Según la denuncia, el hombre habría utilizado químicos para adormecer a la víctima, quien debió ser hospitalizada. El hecho ocurrió el jueves y generó conmoción en la comunidad.

Efectivos policiales aprehendieron al sospechoso durante la noche del jueves, en un operativo en el que se secuestró una camioneta, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

La Justicia investiga el caso y analiza las pruebas recolectadas para avanzar con la imputación.

Familiares de la adolescente permanecen junto a ella a la espera de su recuperación y reclamaron que el caso no quede impune.

El hecho provocó indignación y temor en Loreto, donde -según informó el diario El Liberal- el acusado es un panadero conocido por los vecinos.

El modus operandi se está investigando, también los químicos que usó para vulnerar a la adolescente.