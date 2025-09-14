Usó químicos para una violación

inicia sesión o regístrate.
Un panadero violador fue arrestado tras un rápido operativo policial y le secuestraron una camioneta y ropa como pruebas clave para la investigación. Fue denunciado por una joven en Santiago del Estero.
El panadero de 46 años fue ubicado en la ciudad de Loreto y acusado de abusar de una adolescente de 16 años.
Según la denuncia, el hombre habría utilizado químicos para adormecer a la víctima, quien debió ser hospitalizada. El hecho ocurrió el jueves y generó conmoción en la comunidad.
Efectivos policiales aprehendieron al sospechoso durante la noche del jueves, en un operativo en el que se secuestró una camioneta, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.
La Justicia investiga el caso y analiza las pruebas recolectadas para avanzar con la imputación.
Familiares de la adolescente permanecen junto a ella a la espera de su recuperación y reclamaron que el caso no quede impune.
El hecho provocó indignación y temor en Loreto, donde -según informó el diario El Liberal- el acusado es un panadero conocido por los vecinos.
El modus operandi se está investigando, también los químicos que usó para vulnerar a la adolescente.