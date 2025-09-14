Cayó un “rompe vidrieras” acusado de robar y cometer destrozos en tres comercios

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de Metán detuvieron en la madrugada de hoy a un “rompe vidrieras” que está acusado de cometer robos y destrozos en al menos tres comercios de la localidad del sur provincial.

Se trata de los ilícitos cometidos días pasados en dos oportunidades en una sucursal de la verdulería “Los dos Hermanos”, en la fiambrería y autoservicio “Yancis” y en un comercio ubicado en la calle 25 de mayo, al norte de la localidad, en el que provocaron destrozos.

La Policía informó que se trata de un joven de 25 años de esa localidad que fue detenido en inmediaciones de su vivienda. En un allanamiento realizado en su domicilio lograron secuestrar elementos sustraídos en los robos.

“De una tarea investigativa muy minuciosa, los efectivos logran establecer con gran grado de certidumbre quien sería el causante, motivo por el cual se avocaron a su búsqueda, logrando ser demorado en inmediaciones de su domicilio. Se trata de una persona mayor de edad oriundo de esa ciudad, a quien al realizarle un registro en su domicilio se procedió al secuestro de elementos de interés para las causas poniéndolos a disposición de la fiscalía interviniente”, confirmó la Brigada de Investigaciones de Metán.

Rompió vidrios y robó todo lo que pudo

Uno de los robos ocurrió en la madrugada del viernes en la sucursal de la verdulería “Los dos hermanos”, ubicada en la intersección de las calles Lavalle y Mitre, donde el lunes pasado ladrones ya habían roto el vidrio y se llevaron pavas eléctricas, vasos y termos.

“Ya lo había cambiado al vidrio y lo volvieron a romper para llevarse vasos y termos, entre otros elementos. La verdad es que ya estamos cansados de tantos robos e inseguridad”, dijo Damián Mamaní, propietario de las verdulerías que ya sufrieron más de 20 robos.

Indignado por la situación, días pasados, el comerciante colocó carteles en el negocio ubicado frente al hospital Del Carmen: “Basta de robos e inseguridad”, decía uno de ellos.

Buscan a un cómplice

En la madrugada del viernes pasado robaron en un comercio ubicado en la esquina de las calles Buenos Aires y Sarmiento. En ese lugar arrojaron una piedra de grandes dimensiones y rompieron la parte de abajo del vidrio de la puerta de acceso.

Una vez adentro el acusado se dirigió a la caja registradora y se llevó todo el dinero que había. Luego comenzó a sacar bolsas de papas fritas que se las pasó a un cómplice que lo esperaba afuera y estaba haciendo de “campana”. Ese ladrón sigue siendo buscado ahora por la Policía.

El que ingresa, por sus características y la ropa, sería el mismo que robó en la verdulería y causó destrozos en un intento de entrar a un comercio que se encuentra en la calle 25 de mayo, en la Villa San José. Luego de analizar los videos el personal de la Brigada de Investigaciones logró identificar y detener al joven.

“Estamos observando que en Metán hay robos muy seguidos y que los ladrones se mueven con total impunidad. Estoy angustiado porque nosotros alquilamos este lugar con mucho esfuerzo”, dijo Fernando Yanci, quien es el propietario del comercio.