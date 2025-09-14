¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19°
14 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
boleto estudiantil
Salta

La violencia entre los vendedores ambulantes, una vez más quedó en evidencia en la plaza 9 de Julio

Ni el Milagro pudo con estas situaciones. Los vendedores ambulantes pusieron la nota, con una enfrentamientos donde una vendedora le rompió a otra, con un elemento punzante, todo los globos. El hecho ocurrió anoche, en Caseros y Zuviría, frente a la vista de todos. 
Domingo, 14 de septiembre de 2025 08:59
Un hombre trató de contener a la atacante, pero no pudo. La furia le ganó y atacó a otra vendedora ambulante. Con un elemento cortopunzante, le rompió todos y cada uno de los globos que vendía. 

Pelea de territorio tal vez. Las causas no se saben, pero al final del video se puede ver como otra mujer ayuda a la atacante con la destrucción total de los globos. Ante la mirada de los transeúntes, incluso de una mamá que acababa de comprar el globo de helio para su nena, la violencia callejero no perdonó ni que a metros se esté haciendo el rezo de la novena, donde el espíritu de la jornada llama a la reflexión, la calma y la caridad. 

 

 

