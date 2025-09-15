PUBLICIDAD

17°
15 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Cámara de Diputados de la Nación
Adopciones en Salta
Interna libertaria
Crimen de Jimena Salas
Inseguridad
Policía Rural Salta
Salta

Avanza el revestimiento al canal Tinkunaku

Las tareas se llevan adelante en barrio El Milagro. Ahora preparan los encofrados de los taludes y las bases.
Lunes, 15 de septiembre de 2025 02:47
Obreros trabajan en el canal Tinkunaku.
En el barrio El Milagro, ubicado en la zona este de la ciudad, la Municipalidad avanza con la obra de revestimiento del canal pluvial Tinkunaku. Actualmente, se prepararon los encofrados de los taludes y las bases, donde luego se construirán las placas de hormigón.

Estas obras mejorarán el escurrimiento del agua de lluvia y evitará que haya desmoronamientos, brindando más seguridad a las viviendas colindantes. Es importante recordar que, como en todos los casos, se debe evitar arrojar residuos tanto dentro como en las márgenes de los canales pluviales para prevenir obstrucciones.

Otras obras

También continúa la obra de canalización y cruce vehicular del desagüe pluvial Walter Adet, ubicado en la zona sudeste. Actualmente, las tareas que se están desarrollando consisten en el armado de la losa, lo que permitirá una mejor conexión entre los barrios Fraternidad y San Alfonso.

 

