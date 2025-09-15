Cafayate: robaron en un museo privado

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó a un hombre de 19 años por la presunta comisión de los delitos de robo simple, robo calificado por escalamiento y efracción, hurto simple, hurto calificado por escalamiento y asociación ilícita, todos en concurso real. Asimismo imputó a dos hombres de 21 y 50 años, por el delito de asociación ilícita.

Los acusados estarían involucrados en una serie de delitos contra la propiedad, cometidos en diferentes domicilios particulares. El primero de los hechos se produjo el 12 de diciembre de 2024, en un club de campo, ubicado sobre Ruta 40, donde fueron sustraídos diversos elementos como un televisor de 55 pulgadas, una notebook, un dron, un reloj y auriculares. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El segundo hecho se produjo el 18 de junio pasado. Tras forzar una ventana, sustrajeron un televisor de 32 pulgadas, una licuadora y varias alhajas. En el lugar, personal policial levantó huellas plantares que resultaron compatibles con las de los acusados.

Posteriormente, se reportaron al menos otros seis hechos, en diferentes viviendas. Entre los elementos sustraídos se encontraron una garrafa, televisores, un microondas, una tablet, una tostadora, entre otros. En uno de los casos, uno de los acusados fue sorprendido en flagrancia.

Uno de los denunciantes, hijo de la propietaria de un museo privado, informó que durante la madrugada del 5 de julio pasado ingresaron al inmueble y sustrajeron armas antiguas de colección que se encontraban exhibidas.