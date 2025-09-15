Convocatorias para adoptar a un chico de 12 y otro de 13 años

Esta convocatoria pública se lanzó con el fin de encontrar un hogar para un pequeño de 13 años que reside actualmente en un Dispositivo de Protección de Salta.

Cursa su primer año de secundaria, y quienes lo conocen lo describen como un niño respetuoso, con actitudes positivas y una excelente integración tanto en la dinámica cotidiana de la institución como en las actividades programadas.

Su gran pasión está en el deporte, le encanta participar en torneos durante los fines de semana y manifestó con entusiasmo su deseo de incorporarse a un gimnasio, lo que refleja su motivación personal y su anhelo de encontrar espacios de pertenencia e inclusión.

Aunque cuenta con un diagnóstico de retraso mental leve que requiere un tratamiento farmacológico, este aspecto es parte de su vida pero no define su espíritu vibrante y su profundo deseo de crecer en un entorno afectivo.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta invitó a personas o familias de cualquier parte del país que puedan ofrecer a este pequeño un entorno afectivo, contenedor y comprometido con los tratamientos que pueda requerir. Un hogar que favorezca su desarrollo integral, respetando siempre sus tiempos y necesidades particulares, será fundamental para su futuro.

Otra búsqueda

Un corazón dulce y afectuoso está buscando una familia. Se trata de un llamado a la generosidad de familias de todo el país para un niño de 12 años, quien anhela encontrar un hogar donde ser amado.

Lo que verdaderamente define a este niño es su carácter tranquilo, dulce y afectuoso. A pesar de los desafíos comunicativos propios de su diagnóstico, logra hacerse entender y conectar con quienes lo rodean, demostrando una hermosa capacidad para el vínculo. En sus momentos de ocio, se entrega con entusiasmo a las actividades de equinoterapia, una experiencia que disfruta profundamente y que suma positivamente a su desarrollo y bienestar. Su espíritu tierno y su deseo de afecto proyectan la posibilidad de un entorno familiar que le garantice estabilidad, protección y mucho amor.

Vive en un dispositivo de protección en Salta, donde asiste regularmente a un núcleo educativo y a un centro de día. Si bien cuenta con un Certificado Único de Discapacidad que señala un retraso mental moderado y algunas dificultades de comunicación, recibe un valioso acompañamiento interdisciplinario a nivel educativo y fonoaudiológico, lo que le ayudó mucho a establecer un entorno de aprendizaje adecuado a sus necesidades y potencia su desarrollo integral.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta convocó a todas las familias que sientan el llamado a transformar la vida de este niño, ofreciéndole un futuro lleno de oportunidades.

Para obtener más información o iniciar el proceso de postulación en ambos casos, pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected], o por teléfono al 0387 – 4258026. También pueden acercarse personalmente a la sede de la Secretaría Tutelar, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja, Salta capital, de lunes a viernes en horario de 8 a 13hs. Las familias de otras provincias serán derivadas para una entrevista de despeje en el Registro de su jurisdicción, conforme a los convenios interprovinciales vigentes.