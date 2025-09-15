Mañana, nuevo juicio por Jimena Salas

Mañana, a las 8.30 en la sala de audiencias de la Sala I del Tribunal de Juicio comenzará el juicio por el homicidio de Jimena Beatriz Salas.

El tribunal estará integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano Vocales). Por el Ministerio Público intervendrá la Unidad Fiscal conformada al efecto e integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores.

La defensa de los tres imputados estará a cargo de Marcelo Arancibia. Como querellante en representación de la familia de la víctima intervendrá Pedro Javier Arancibia.

En la causa están imputados los hermanos Adrián Guillermo Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Javier Nicolás Saavedra por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de la vecina vaquereña Jimena Beatriz Salas.

En una causa acumulada, Javier Nicolás Saavedra está acusado por el delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Ariel Mariano Guantay.

El hecho que se juzga en esta instancia ocurrió el 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros.

Ese día se recibió una alerta telefónica al servicio de Emergencias 911 por parte de Nicolás Cajal, quien fuera el esposo de la víctima, Jimena Salas. El hombre informó que cuando llegó a su domicilio encontró el cuerpo sin vida de su pareja. La damnificada presentaba signos de violencia provocados mediante el uso de arma blanca en medio de una escena espeluzante.