PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
15 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cámara de Diputados de la Nación
Adopciones en Salta
Interna libertaria
Crimen de Jimena Salas
Inseguridad
Policía Rural Salta
Cámara de Diputados de la Nación
Adopciones en Salta
Interna libertaria
Crimen de Jimena Salas
Inseguridad
Policía Rural Salta

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Metán: Programa "Cine en comunidad"

Entre estudiantes, promueven la producción cinematográfica.
Lunes, 15 de septiembre de 2025 02:47
Chicos de la Escuela Técnica N° 3133 dan sus primeros pasos en audiovisual.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

A través de las gestiones que viene realizando la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San José de Metán, los estudiantes del 2°6° CB TT de la Escuela de Educación Técnica N° 3133, y a la profesora María Bonotto comenzaron a transitar el Programa Cine en Comunidad junto a la tutora seleccionada Patricia Mompó.

El Programa Cine en Comunidad se enmarca en el Plan de Fomento Audiovisual IDEA y busca generar herramientas que posibiliten una mirada propia pensando la realización audiovisual de una manera más horizontal y participativa.

El Plan de Fomento IDEA - Impulso al Desarrollo Audiovisual es un programa diseñado para impulsar y promover la producción cinematográfica y audiovisual en la Provincia de Salta y generar contenidos de interés público para su difusión en medios audiovisuales.

El Plan es diseñado con la participación del sector audiovisual de Salta para crear un plan consensuado, eficaz y pertinente a las necesidades de desarrollo de la actividad que genera mucho entusiasmo.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD