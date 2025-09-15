PUBLICIDAD

Cámara de Diputados de la Nación
Adopciones en Salta
Interna libertaria
Crimen de Jimena Salas
Inseguridad
Policía Rural Salta
Trasladarían costo de obras eléctricas a los usuarios

El Gobierno necesita US$6.500 millones para las redes de alta tensión.
Lunes, 15 de septiembre de 2025 02:47
Los usuarios verán subas en las facturas para solventar el costo de las obras eléctricas.
El Gobierno nacional busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y sean inevitables los cortes de luz, planeando trasladar el costo a las tarifas de los usuarios.

La administración del presidente Javier Milei calcula que requiere de por lo menos US$6.500 millones para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión y oxigenar al segmento mayorista de transporte energético con el objetivo de que soporte los picos de demanda en los periodos de calor o frío más duros.

En sintonía con lo evaluado por gestiones anteriores, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, definió un esquema de obras imperiosas para dar respuesta al actual escenario estableciendo algunas prioritarias.

Ellas son la línea de 500 kw Río Diamante-Charlone-O Higgins en Cuyo; la ampliación de la línea Puerto Madryn-Choele Choel y Bahía Blanca en la Patagonia; la nueva estación transformadora en Plomer y más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión Ezeiza-Vivoratá- Atucha como parte del Área Metropolitana I.

Inversiones privadas

La imposibilidad de concretarlas hasta ahora pasó por la falta de financiamiento. En una estrategia similar a la utilizada en la gestión de Mauricio Macri con el programa de Participación Público Privado (PPP), el Gobierno apunta a que las obras se lleven a cabo con inversiones privadas a recuperar con un futuro cargo sobre la tarifa o canon cuotificado.

De esta manera, los usuarios verán incrementos en las facturas para solventar el costo que permita fortalecer el sistema energético y librarse de los reiterados apagones en los picos de temperatura.

 

