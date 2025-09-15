PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
15 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cámara de Diputados de la Nación
Adopciones en Salta
Interna libertaria
Crimen de Jimena Salas
Inseguridad
Policía Rural Salta
Cámara de Diputados de la Nación
Adopciones en Salta
Interna libertaria
Crimen de Jimena Salas
Inseguridad
Policía Rural Salta

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
#MilagroParaElMundo2025

Un tesoro de fe: la labor del joyero oficial de la Catedral

Iván Blanco cuenta sobre su trabajo, del que poco se sabe.
Lunes, 15 de septiembre de 2025 00:00
Iván Blanco junto a algunas piezas que datan del siglo XVIII.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Catedral de Salta es un lugar de gran devoción y fe para miles de personas que visitan anualmente para honrar al Señor y la Virgen del Milagro. Pero detrás de la fiesta de devoción, hay historias y personas que trabajan con dedicación y pasión para mantener viva la tradición y la belleza de estas piezas únicas. Una de ellas es Iván Blanco, joyero especializado en piezas antiguas y oficial de la catedral.

También se trabaja sobre la imagen del Cristo.

Iván contó a El Tribuno que lleva ocho años trabajando en la catedral, restaurando y manteniendo las joyas del Señor y la Virgen del Milagro. Estas piezas, algunas de las cuales datan del siglo XVIII, son donaciones de fieles que querían agradecer a las imágenes por sus milagros. La corona de la Virgen, por ejemplo, está hecha de platino y esmaltes, con brillantes y esmeraldas que adornan su superficie.

La última etapa del trabajo, tras una ardua tarea.

"Es un trabajo muy delicado y requiere mucha atención y cuidado", explicó Blanco. "No solo se trata de restaurar las joyas, sino de mantener su historia y significado intactos".

Blanco trabaja en estrecha colaboración con los sacerdotes y asistentes de la catedral para asegurarse de que las joyas estén en perfecto estado para las procesiones y celebraciones. Su taller está ubicado dentro de la catedral, donde puede trabajar directamente con las piezas y asegurarse de que cada detalle sea perfecto.

"Es un honor trabajar con estas piezas y sentir la energía y la devoción de las personas que las donaron", dijo Blanco. "Es una experiencia muy espiritual y me llena el corazón de alegría y paz".

El valor

La historia detrás de las joyas del Señor y la Virgen del Milagro es fascinante. Según Blanco, las piezas fueron donadas por fieles que querían agradecer a las imágenes por sus milagros. La corona de la Virgen, por ejemplo, fue hecha en París por joyeros especializados y está adornada con brillantes y esmeraldas.

"Es una pieza única y de gran valor histórico y cultural", explicó Blanco. "Es un símbolo de la devoción y fe de las personas que donaron sus joyas para que las imágenes fueran adornadas con belleza y dignidad".

Iván con la corona en la mano.

La labor de Iván Blanco como joyero oficial de la Catedral de Salta es fundamental para mantener viva la tradición y la belleza de las joyas del Señor y la Virgen del Milagro. Su dedicación y pasión por su trabajo son un ejemplo de la importancia de preservar la historia y el patrimonio cultural de nuestra sociedad.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD