Operativo: secuestro de armas, vehículos y carne de animales silvestres

Un fuerte despliegue policial tuvo lugar el sábado por la mañana en la localidad de Copo Quile, departamento Rosario de la Frontera, donde efectivos de la División Policía Rural y Ambiental, dependiente de la Dirección de Unidades Especiales, concretaron tres allanamientos ordenados por la Justicia. La medida se enmarca en una investigación iniciada por la Fiscalía Penal 4, que tomó intervención a partir de múltiples denuncias de productores rurales de la zona.

Las tareas de inteligencia habían comenzado semanas atrás, luego de que se reportaran hechos de abigeato y caza ilegal que afectaban directamente la actividad agropecuaria y ponían en riesgo a especies autóctonas. En este contexto, los investigadores reunieron elementos suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías 2 de Metán.

En la residencia de uno de los principales acusados, los policías hallaron un verdadero arsenal: revólveres calibres 32 y 38, varias escopetas de un solo cañón y rifles de distintos calibres, además de un arma neumática con mira telescópica. También se encontraron numerosas cajas de municiones, cuchillos, machetes, linternas y fundas para armas largas. Como parte del procedimiento, se secuestraron dos motocicletas, una Honda 125 y una Zanella tipo enduro, junto con bolsas plásticas, morrales y herramientas de faena.

El robo de ganado y la caza indiscriminada generan grandes pérdidas económicas para los productores de la zona en dicho departamento.

Lo más grave del hallazgo fue la presencia de cortes de carne de animales silvestres, entre ellos pecarí de collar y corzuela, con un peso aproximado de 16,5 kilos. En otros domicilios allanados, vinculados a un hombre oriundo de Tucumán, y a un cómplice, se incautaron más armas blancas, una moto y unos 20 kilos de carne de fauna silvestre. Incluso se encontraron dos quirquinchos sin vida, lo que confirmó la práctica de caza furtiva en la zona.

Pese al despliegue, los principales acusados no fueron localizados en los inmuebles, aunque la fiscalía dispuso la continuidad de la investigación y la búsqueda de los mismos. Los delitos imputados son graves: abigeato agravado, estelionato, tenencia y portación ilegítima de armas de fuego y caza ilegal.

Además de lo económico, también atenta contra el equilibrio ambiental y ponen en riesgo la preservación de especies silvestres.

El operativo fue acompañado por personal de distintas divisiones de la Policía, entre ellos Infantería de Frontera y la Dirección de Prevención de Distrito 13, en un procedimiento que requirió coordinación y apoyo logístico debido a la magnitud del material secuestrado.

Para los vecinos de Copo Quile, la intervención policial representa un paso importante frente a una problemática que se arrastra desde hace tiempo como el robo de ganado y la caza indiscriminada.