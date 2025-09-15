Mchetazos y violencia en Tartagal: Dos ataques casi calcados en pocas horas

La inseguridad en la zona norte de Salta volvió a quedar en evidencia con dos ataques con machete ocurridos en la ciudad de Tartagal con pocas horas de diferencia. El más grave y de extrema violencia sacedió en pleno mediodía, un joven que circulaba en su motocicleta por el barrio Divino Niño fue interceptado por dos delincuentes armados con machetes. Según fuentes policiales, la víctima recibió al menos tres machetazos, uno de ellos en la cabeza, y quedó gravemente herida en la calle.

Vecinos del lugar auxiliaron al muchacho, que se encontraba desangrado y en estado de shock. Primero fue trasladado de urgencia al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y, debido a la gravedad de las lesiones -que incluirían fractura de cráneo-, fue derivado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde permanece internado en terapia intensiva.

El hecho ocurrió en una zona que desde hace tiempo es señalada por su alto nivel de inseguridad. Los atacantes escaparon hacia el interior del barrio San Francisco, según testigos que presenciaron el ataque. Hasta el momento, no hay detenidos por este violento robo con el uso de machetes.

Segundo caso: comerciante herido

Un mediodía que parecía rutinario terminó en un nuevo episodio de violencia urbana. Un comerciante ambulante, reconocido por recorrer desde hace años las zonas de Nueva Esperanza, Cherenta y Tomás Sánchez vendiendo productos básicos , fue interceptado por dos delincuentes en el cruce de Ruta Nacional 34 y Mariano Moreno, a metros del barrio San Francisco, uno de los puntos más conflictivos del norte provincial.

Según testigos, los atacantes sorprendieron al trabajador cuando regresaba a Yacuiba con su mercadería. Tras un forcejeo, le provocaron una profunda herida cortante en la mano izquierda con un machete, para luego robarle la mochila con la recaudación y los productos. Vecinos que presenciaron la escena lo contuvieron en una vivienda cercana mientras solicitaban una ambulancia.

El comerciante, que llegó a perder abundante sangre, estuvo al borde de la descompensación pero fue estabilizado por personal del SAMEC y trasladado al hospital Juan Domingo Perón para su atención. En el lugar también trabajó un móvil de la Policía, que recabó testimonios y montó un operativo para dar con los sospechosos, quienes huyeron hacia el interior del barrio San Francisco.

Vecinos consultados remarcaron que en esa zona es habitual la presencia de grupos violentos y venta de drogas. “Hace años que pedimos más seguridad; ahora los ladrones andan con machetes a cualquier hora”, lamentó un residente.

Por estas horas la víctima, un trabajador conocido y apreciado en la comunidad, se recupera de sus heridas mientras continúa la búsqueda de los atacantes.

Patrón de violencia y reclamos

Testigos aseguraron que en ambos episodios los agresores huyeron hacia sectores del barrio San Francisco, señalado desde hace años como una zona de alta inseguridad. Otra coincidencia entre ambos robos es que fueron dos jóvenes que utilizaron machete. Hasta el momento, no hay detenidos.