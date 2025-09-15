PUBLICIDAD

Presupuesto 2026

Milei reúne a su mesa chica y prepara una cadena nacional clave antes de las elecciones

El presidente Javier Milei encabezó en Casa Rosada una reunión reservada con sus colaboradores más cercanos para definir la estrategia de las próximas semanas y ultimar detalles de la Cadena Nacional que se emitirá esta noche, en la que expondrá el Presupuesto 2026 y buscará dar señales sobre su política económica.
Lunes, 15 de septiembre de 2025 11:09
El presidente Javier Milei se reunió con la mesa chica.
A seis semanas de las elecciones nacionales del 26 de octubre, el presidente Javier Milei volvió a activar su mesa política en un clima de máxima reserva. Desde las 9.30 de este lunes, el mandatario se encerró en su despacho de Casa Rosada junto a su equipo más estrecho para diseñar los próximos pasos de la gestión y ajustar la estrategia electoral tras la derrota en los comicios bonaerenses.

En el encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial,*Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es el sexto integrante habitual de la mesa, aunque esta mañana no había llegado al inicio de la reunión y se espera su incorporación durante el transcurso del encuentro.

Mientras tanto, en la planta baja del Palacio de Gobierno, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, aguardaba su juramento formal. El ex vicejefe de Gabinete del Interior asumirá oficialmente a las 11.30 en el Salón Norte. Su nombramiento se oficializó en la madrugada mediante dos decretos: el DNU 658/2025, que creó el Ministerio del Interior, y el decreto 672/2025, que lo designó al frente de la nueva cartera.

El propio Milei le tomará juramento en una breve ceremonia prevista en medio de su “súper lunes”, que incluye también un encuentro con la mesa bonaerense y la grabación de la Cadena Nacional. Según adelantaron fuentes oficiales, el presidente grabará su mensaje a las 18 y lo difundirá a las 21. El eje será la presentación del Presupuesto 2026, pieza central de su plan económico.

La expectativa es alta: el jefe de Estado pretende dar certezas sobre el rumbo económico y profundizar los lineamientos de su política de ajuste y control del gasto público, en un contexto marcado por la tensión con las provincias y la necesidad de consolidar apoyo político antes de las elecciones.

Así, Milei busca transformar este lunes en un día de señales políticas: reactivar su núcleo duro de colaboradores, ordenar la estrategia rumbo a las urnas y, al mismo tiempo, encabezar un mensaje televisado que le permita hablarle directamente al electorado y a los mercados.

