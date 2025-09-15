Sismo en el Valle de Lerma: temblor sorprendió a vecinos de Salta esta mañana

Un sismo se sintió esta mañana en distintas zonas del Valle de Lerma y la ciudad de Salta, sorprendiendo a vecinos que reportaron el temblor. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento se registró a las 9.18 de este lunes, con epicentro a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta .

El movimiento tuvo una magnitud de 2,9 grados en la escala de Richter y se produjo a una profundidad de 7 kilómetros, muy bajoa, una característica que suele hacer que los temblores se perciban con mayor intensidad en superficie. El epicentro exacto, de acuerdo con el reporte oficial, estuvo en las coordenadas -24.748 (latitud) y -65.649 (longitud).

Vecinos de barrios del área metropolitana de Salta y localidades cercanas del Valle de Lerma informaron a Radio Salta que sintieron un leve sacudón que duró apenas unos segundos. Sin embargo, no se reportaron daños materiales ni heridos.

Este evento fue clasificado por el INPRES con una intensidad baja en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que solo algunas personas pudieron percibirlo, especialmente aquellas que se encontraban en reposo.

Los especialistas recordaron que Salta y el Valle de Lerma se encuentran en una zona de actividad sísmica moderada y que estos movimientos son habituales, aunque no siempre perceptibles. Recomendaron a la población mantener medidas preventivas y consultar las fuentes oficiales para evitar información errónea.