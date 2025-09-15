VIDEO: Los devotos acampan frente a la Catedral, esperando la salida del Señor y la Virgen

La misa estacional de este 15 de septiembre concluyó poco después del mediodía con la presencia del gobernador, el intendente y otras autoridades provinciales. Pero, lejos de dispersarse, los devotos permanecen firmes en la explanada de la Catedral. Entre mantas, reposeras y viandas improvisadas, montaron un verdadero “campamento de fe” para aguardar la salida de las imágenes sagradas a las 15.15, cuando comenzará la tradicional procesión.

“Venimos desde Morillo después de tres días y tres noches de camino. Somos más de 150 personas con logística y vehículos que nos acompañan. No me muevo de acá hasta que termine todo”, contó Ricardo Campos mientras compartía un almuerzo con su familia. El peregrino lleva seis años participando y agradece la hospitalidad de quienes lo reciben cada año en la ciudad: “Para nosotros es un orgullo estar en la Catedral”.

En el mismo clima, María Inés del Talar, criada desde niña en la tradición del Milagro, relató la emoción que le produce cada detalle de la ceremonia: “El campanario me encanta cuando suena porque nos entra en el alma. Se vibra todo”. Aunque hoy vive lejos, asegura que nunca falta a la cita de septiembre.

No solo llegan fieles de otros departamentos y provincias: también salteños de distintos barrios se suman al acampe para vivir de cerca la devoción. “Me emociona todo esto, la llegada de los peregrinos, toda esta gente acá. Es incomparable”, expresó un vecino que, junto a su esposa, decidió quedarse hasta el final después de varios años sin asistir.

Sombrillas para protegerse del sol, pizzas y sanguchitos para compartir, oraciones y saludos entre desconocidos forman parte del paisaje en las veredas. Todos coinciden en que nada ni nadie los mueve de su lugar hasta que las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro crucen las puertas de la Catedral.

A las 15.15 está prevista la salida de la Cruz Primitiva, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen del Milagro y el Señor del Milagro. Como cada año, en el Monumento 20 de Febrero se realizará la Renovación del Pacto de Fidelidad, momento cumbre para miles de devotos que llegaron desde distintos puntos del país para vivir el Milagro en Salta.