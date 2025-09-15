VIDEO Maravilla Martínez incendió las redes: comparó a la oposición de Milei con un “marido golpeador"

El exboxeador argentino Sergio “Maravilla” Martínez desató una nueva polémica en redes sociales al defender al presidente Javier Milei con una comparación que muchos calificaron de desafortunada y por la agresiva respuesta que le dedicó a un usuario que lo criticó.

En el podcast Agostini, Martínez aseguró que la oposición al presidente actúa “como un marido golpeador”, una frase que generó repudio y debates en X (antes Twitter). Aunque la entrevista fue grabada hace varios días, en las últimas horas comenzó a circular masivamente por fragmentos que se viralizaron en esa plataforma.

“Los que dicen eso en Argentina tienen el mismo proceder que un marido golpeador”, se escucha decir a Martínez en uno de los cortes del programa que se difundió en redes.

El exboxeador amplió su analogía y acusó a la oposición de “apretar las clavijas” y “lapidar” al Gobierno. “Te castigan, te golpean, te lastiman, te lapidan, te condenan. Y al mismo tiempo que critican las formas del presidente, se autodenominan puro amor, mientras tildan a Milei de violento”, expresó.

En su intervención, Martínez también criticó lo que definió como “décadas de accionar opositor” en la Argentina. “En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y fíjate cómo está. Dale, dejate de joder, abrí los ojos”, lanzó, dejando en claro su postura política.

La polémica sumó un capítulo más cuando, tras recibir un comentario crítico de un seguidor en X, Martínez respondió con un insulto. “LTA put…”, escribió junto a emojis, un mensaje que amplificó el repudio y la viralización de sus declaraciones.

No es la primera vez que “Maravilla” elogia al presidente Milei en entrevistas. Sin embargo, llama la atención que es el mismo exboxeador que tiempo atrás mantuvo reuniones con Cristina Kirchner, un dato que usuarios de redes recordaron al difundir el episodio.

Con este nuevo capítulo, Martínez quedó nuevamente en el centro de la discusión pública, no solo por su defensa al presidente sino también por la forma en que interactúa con quienes lo critican en redes sociales.