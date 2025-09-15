PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
15 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Policía Rural Salta
Podcast y polémica
Violencia e inseguridad
Siniestro vial de Salta
Rosario de la Frontera
clima en bolivia
dinero falso
Policía Rural Salta
Podcast y polémica
Violencia e inseguridad
Siniestro vial de Salta
Rosario de la Frontera
clima en bolivia
dinero falso

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Violencia e inseguridad

Susto en Crónica TV: irrumpió con un cuchillo, exigió una nota y la policía lo detuvo

Un hombre con antecedentes penales y en estado de alteración mental irrumpió de madrugada en el edificio de Crónica TV con un arma blanca, hirió a un agente de seguridad, destrozó vidrios y provocó la evacuación del personal. Fue reducido tras un intenso operativo policia* en avenida Juan de Garay 140, en pleno barrio de San Telmo.
Lunes, 15 de septiembre de 2025 08:00
Así quedó el estudio de Crónica TV: vacío, luego del ingreso de un hombre con un arma blanca .
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La madrugada de este lunes comenzó con tensión en el barrio porteño de San Telmo, cuando un hombre con las facultades mentales alteradas y con antecedentes ingresó por la fuerza al edificio del canal Crónica TV, ubicado en avenida Juan de Garay 140. Portaba un cuchillo, exigía “salir en vivo” y terminó hiriendo con un puntazo a un trabajador de seguridad.

El episodio se produjo cerca de las 5.30 de la mañana y obligó a evacuar el inmueble. Testigos relataron que, tras ser rechazado en la puerta, el intruso se dirigió a la planta baja, donde funcionan los estudios, rompió vidrios y amenazó al personal, lo que llevó a pedir refuerzos de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

En las afueras del canal se desplegó un amplio operativo: los efectivos vallaron la zona por precaución mientras negociaban para que el atacante entregara el arma blanca. Según trascendió, tres periodistas lograron acercarse a dialogar con él cuando ya no tenía el cuchillo en la mano. En ese momento intervino el Grupo GEOF, que irrumpió y logró detenerlo sin que se produjeran más heridos.

El hombre manifestó que quería que “le hicieran una nota” y fue asistido por el SAME psiquiátrico, que lo trasladó al Hospital Argerich para su atención. Fuentes judiciales informaron que tiene múltiples ingresos por drogas, robos, tentativa de robo y hurtos, y que en una causa previa fue condenado en suspenso por robo por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59.

Por el hecho, la Unidad de Flagrancia Este inició actuaciones por violación de domicilio y daños a raíz de la rotura de vidrios durante el ingreso violento al canal. Las autoridades dispusieron reforzar la seguridad en el edificio mientras se evalúan los daños y se toma declaración a los testigos.

El incidente generó conmoción entre los empleados de Crónica TV, que en plena transmisión matutina tuvieron que evacuar las instalaciones. Pese al susto, el rápido accionar policial y del personal sanitario evitó un desenlace más grave en pleno corazón de San Telmo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD