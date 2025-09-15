Caseros e Ituzaingó: un Renault Sandero chocó a otro auto, arrancó bolardos y se incrustó en la vereda

Un siniestro vial rompió la tranquilidad de la silenciosa mañana del lunes. Ocurrió en pleno centro, en la intersección de Caseros e Ituzaingó, una de las esquinas más transitadas de Salta. Según testigos, un Renault Sandero blanco circulaba por Caseros al 800 en el mismo sentido que otro automóvil que esperaba la luz verde del semáforo, cuando lo embistió violentamente por detrás y destrozó por completo su parte trasera y la luneta.

El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos, de modelo reciente, terminaron dañados. Uno quedó sobre la vereda: el Renault chocó contra los bolardos y un tope de seguridad en la esquina, quedando con la parte delantera totalmente destruida. El otro rodado sufrió severos daños en su parte trasera.

El episodio ocurrió en pleno feriado del Milagro, cuando el movimiento vehicular era notoriamente más bajo de lo habitual. Vecinos de la zona señalaron que el conductor del Renault habría estado bajo los efectos del alcohol, aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente por la Policía, que llegó al lugar para realizar las pericias.

La secuencia del siniestro quedó registrada por las cámaras de seguridad o domos instalados en la zona, que permitirán a las autoridades esclarecer cómo sucedió el hecho y determinar responsabilidades.

El desenlace pudo ser aún más grave: el vehículo impactado terminó sobre la vereda de una conocida farmacia de la zona, donde afortunadamente no había peatones en ese momento.

Personal policial y de tránsito acudió rápidamente al lugar para ordenar la circulación y asistir a los involucrados. No hubo heridos.



