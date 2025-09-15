Bolivia: torrencial lluvia y granizada azotaron Tarija

Una inusual e intensa lluvia acompañada de granizo azotó ayer domingo a varias regiones del departamento de Tarija, Bolivia, y dejó calles y avenidas anegadas. También desde comunidades rurales comenzaron a reportar pérdidas en su producción agrícola, aunque hasta el momento no se cuenta con una evaluación oficial de los daños.

Varias personas capturaron videos del fenómeno. Mostraron a través de redes sociales granizos del tamaño de bolillas que cubrieron calles y jardines. La magnitud de la lluvia causó sorpresa entre los habitantes, quienes no esperaban una tormenta de tal intensidad en esta época del año.

Los afectados señalan que la magnitud del fenómeno climático podría repercutir en la economía local y en el abastecimiento de algunos productos en la región. El evento climático se dio de forma particular en la comunidad de San Jacinto donde reportaron la pérdida del 100% de su producción, según el reporte de medios de comunicación locales.

Se espera que en las próximas horas autoridades municipales y departamentales realicen una inspección para cuantificar el impacto del temporal. Se recomienda a la población tomar precauciones adicionales, como evitar transitar por zonas inundadas y asegurar techos y ventanas ante posibles nuevas lluvias.

Este evento climático marca un cambio en el clima de la región y genera expectativas sobre el comportamiento del tiempo en las próximas semanas.