La peregrina de la Puna que se volvió un ícono del Milagro

La Catedral Basílica fue escenario ayer de un gesto inesperado. Damiana Luzco, la histórica peregrina de la Puna, se acercó al gobernador Gustavo Sáenz y lo bendijo con palabras simples y cargadas de fe: "Que el Señor y la Virgen del Milagro lo guíen para lo mejor de los salteños".

El mandatario, visiblemente conmovido, destacó que el ejemplo de los peregrinos es un motor espiritual y social: "Todos los años los peregrinos nos dan una gran muestra de amor, esperanza, fe, alegría y fortaleza. Su ejemplo nos obliga a todos a tener su misma fuerza para salir adelante y cambiar las cosas de una vez por todas". También pidió, en este tiempo de fiesta, "salud, trabajo y todo lo que cada uno necesite", subrayando que la responsabilidad de gobernar implica dar dignidad a los salteños.

La imagen de Damiana bendiciendo al gobernador recorrió las redes y los medios en cuestión de horas, sumándose a la larga lista de gestos que, a lo largo de los años, la convirtieron en una referente espiritual y en la protagonista silenciosa de cada edición del Milagro.

La bendición de la peregrina Damiana Luzco al gobernador Gustavo Sáenz.

Incluso en la misa de la mañana de ayer, monseñor Mario Antonio Cargnello se acercó a saludarla, en otro momento emotivo.

El reconocimiento a su trayectoria había tenido un anticipo el sábado, cuando en la Rotonda del Peregrino, en Limache, la esperaba un mural que la inmortaliza como ícono de la fe popular. La obra, realizada por el artista Heber Artaza, forma parte del Plan de Muralismo de la Municipalidad y busca rendir homenaje a los más de 25 años que Damiana lleva peregrinando desde San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, recorriendo más de 300 kilómetros hasta llegar a la capital salteña.

"Estamos muy felices por el gran momento que se vivió en el lugar. Damiana agradeció al intendente y a todo el Plan de Muralismo por tenerla en cuenta y reflejarla en una gran obra", explicó Violeta Barrabino, directora de Seguimiento de Gestión de la Municipalidad.

El sábado, Damiana conoció el mural con su rostro en la Rotonda del Peregrino.

Artaza, autor del mural, también destacó la importancia del reconocimiento: "Con esta pintura buscamos poner en valor el esfuerzo de Damiana, porque es una referente histórica de todos los peregrinos de la provincia".

La propia Damiana, conmovida frente a la obra, expresó: "Estoy muy feliz, gracias infinitamente al intendente Durand por el amor que me tienen en Salta".

Tapa del suplemento

La admiración que despierta Damiana trasciende lo religioso y lo artístico. Este año, su figura fue elegida para la tapa del suplemento especial de El Tribuno dedicado a los peregrinos, un espacio donde se puso en relieve su historia de vida y el legado que dejó en más de dos décadas de caminatas desde la Puna.

Ese lugar en la portada no fue casual: simbolizó el reconocimiento de un pueblo entero hacia una mujer que con su fe inspiró a generaciones de caminantes.

Una vida de fe y resistencia

Viuda, madre de varios hijos y pastora, Damiana levantó en su casa del barrio Alto Molino un santuario familiar donde cada día agradece al Señor y la Virgen del Milagro por la salud de los suyos. Ella misma relató que perdió la vista durante un tiempo y que fue gracias a sus oraciones a los Patronos que logró recuperarla: "Son 25 años peregrinando, desde el primero siento que es una maravilla y por eso lo seguí haciendo. Hay que dar gracias por la salud, la pido de rodillas. Yo no veía y estoy agradecida al Señor y la Virgen del Milagro, que me han devuelto la vista".

Su caminar no es sencillo: los peregrinos que la acompañan año tras año cuentan que muchas veces atraviesan noches de frío extremo en la puna, vientos intensos o jornadas de calor sofocante. Y sin embargo, cuando la fatiga se hace sentir, Damiana es quien los impulsa a seguir.