19°
16 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
ATN
#MilagroParaElMundo2025
Gobierno nacional
Presupuesto 2026
Crimen de Jimena Salas
Especial
Emergencia en discapacidad
Salta

Una multitud de fe: así fue la procesión del Señor del Milagro 2025 en Salta en fotos

Miles de fieles participaron este 15 de septiembre de la multitudinaria procesión en honor a los santos patronos. 
Martes, 16 de septiembre de 2025 00:06
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Javier Rueda
Este 15 de septiembre, la ciudad de Salta vivió con intensidad la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. Miles de peregrinos, llegados desde distintos puntos de la provincia y del país, acompañaron a las imágenes patronales en su recorrido por las calles del centro salteño. La multitud de devotos, con oraciones, cantos y muestras de fe, dio vida a una jornada que cada año se convierte en el corazón espiritual de los salteños y en una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la Argentina.

