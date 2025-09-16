Potencia ya está acá: este fin de semana, 1100 emprendedores se muestran en el Centro de Convenciones

La feria Potencia Salta volverá a poner en el centro de la escena a los emprendedores de la provincia. La edición 2025 se realizará del 19 al 21 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, con entrada libre y gratuita.

Según informaron desde la organización, 3.000 emprendedores se inscribieron para participar este año y fueron seleccionados 1.100, de los cuales 120 pertenecen al rubro gastronómico. Además, habrá 400 emprendedores del interior provincial, lo que permitirá al público conocer propuestas de distintos rincones de Salta.

La feria contará con un patio de comidas y beer garden, plaza blanda con juegos para niños y espectáculos en vivo durante los tres días. La inscripción para expositores ya se encuentra cerrada desde el pasado 14 de julio.

“Potencia Salta nace para poner en el centro de la escena a nuestros emprendedores. En medio de una crisis económica que golpea fuerte, creemos que son ellos -con su creatividad, esfuerzo y ganas de crecer- los verdaderos protagonistas de la recuperación. Porque cuando acompañamos a quienes generan valor desde abajo, construimos una provincia más fuerte desde arriba”, expresó Iván Mizzau, secretario de Participación Ciudadana de la provincia.

La agenda de shows

En una celebración que une la innovación con las raíces más profundas de nuestra cultura, el Gobierno de la Provincia de Salta anunció la destacada participación del Ballet Folklórico “Gral. Martín Miguel de Güemes” en la noche inaugural de la feria. El aclamado elenco provincial tomará el escenario principal del Centro de Convenciones el viernes 19 de septiembre a las 22.00, ofreciendo un espectáculo vibrante que recorrerá el corazón del acervo coreográfico argentino. Para esta ocasión especial, el Ballet ha preparado un programa excepcional compuesto por cuatro cuadros de su repertorio tradicional: comenzará con la fuerza y la elegancia de las danzas tradicionales que forman parte de nuestra identidad cultural; seguirá con la frescura y el color de Saltita, un segmento que captura la picardía y el espíritu de nuestra tierra; luego demostrará su versatilidad y destreza técnica en un cuadro de danza libre que fusiona expresión contemporánea con sentir folklórico; y cerrará con la pasión y sensualidad del tango interpretado con la maestría y dramatismo que han hecho de esta danza un símbolo argentino en el mundo.

La presentación del Ballet Folklórico en Potencia reafirma el valor de la cultura como motor de desarrollo e identidad, e invita a todos los visitantes de la feria a disfrutar de una función de gala donde el talento de nuestros artistas brillará en sintonía con el espíritu creativo de los emprendedores.

En cuanto a los espectáculos, el viernes 19 se presentarán Cayetanos a las 20.30 y el Ballet Folklórico “Gral. Martín Miguel de Güemes” a las 22.00. El sábado 20 habrá a las 16.30 la presentación del libro Almario de Flor Heredia, a las 18.00 el show infantil El Ángel, seguido de Karvankas a las 19.00, La 387 a las 20.30 y Toco y me voy a las 21.30. Finalmente, el domingo 21 subirán al escenario Las Mellizas de Salta a las 14.00, Pablo Mirandah (a confirmar) a las 16.00, Grupo Viday a las 19.00, Macumbicos a las 20.30 y cerrará la jornada DJ Nacho Carrizo a las 21.30.

Con una propuesta que combina gastronomía, música, cultura y producción local, Potencia Salta se presenta como una oportunidad para que los salteños y visitantes disfruten de un fin de semana diferente y apoyen a quienes, desde su creatividad y trabajo, impulsan la economía provincial.