Coronel Moldes vivió su Fe por el Milagro

Una vez más, Coronel Moldes se unió en devoción para renovar su Pacto de Fe con el Señor y la Virgen del Milagro. Como cada año, el municipio, bajo la gestión del intendente Omar César Carrasco, acompañó de manera activa a los peregrinos moldeños, brindándoles frutas, golosinas y agua durante el trayecto hacia la Catedral Basílica.

Al llegar a la ciudad de Salta, los peregrinos fueron recibidos en el Balneario Carlos Xamena, donde se compartió un almuerzo gratuito para más de 1.200 personas. El menú incluyó arroz con pollo, pan, limón, frutas y bebida fresca, gesto que reafirma el espíritu solidario y de comunidad que caracteriza a esta gestión.

El intendente expresó: “Juntos, como comunidad, seguimos fortaleciendo nuestra fe y apoyándonos mutuamente en este camino de devoción y esperanza”.

El acompañamiento del jefe comunal refleja no solo un compromiso de gestión, sino también una convicción personal: cada año, Omar Carrasco dispone de todo su equipo de gabinete para estar cerca de su pueblo en una de las expresiones de fe más importantes de los salteños, algo que muy pocos intendentes eligen hacer de manera tan cercana y constante.