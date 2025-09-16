Comienza la Champions League: como es el formato, quienes son los candidatos y los nuevos equipos

Este martes comienza una nueva edición de la Champions League, la competencia más prestigiosa de Europa a nivel clubes, siendo la segunda bajo el nuevo formato con fase de liga y tendrá como gran novedad el cambio de horario en la final.

Por primera vez, el partido decisivo se jugará a las 13 (hora argentina) en el estadio Puskás Aréna de Budapest el próximo 30 de mayo, con la intención de captar audiencias en mercados asiáticos y americanos.

El sistema de disputa repite la estructura estrenada el año pasado, siendo 36 equipos los que participan en una fase de liga, donde cada uno juega ocho encuentros y suma puntos para una tabla general.

Los ocho mejores acceden directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9° y el 24° puesto deberán definir su pase en un playoff. De allí saldrán los 16 clasificados que buscarán avanzar en los cruces mano a mano hasta la gran final en Budapest.

En cuanto a los candidatos, hay algunos equipos que se destacan por historia, presente y jerarquía:

Paris Saint-Germain: defensor del título, llega con la base del plantel campeón y la sensible baja de Gianluigi Donnarumma .

defensor del título, llega con la base del plantel campeón y la sensible baja de . Real Madrid: máximo ganador con 15 títulos y ahora dirigido por Xabi Alonso , se potencia con la presencia de Kylian Mbappé .

máximo ganador con y ahora dirigido por , se potencia con la presencia de . Barcelona: con un Lamine Yamal cada vez más consolidado, quiere dar el salto tras la eliminación del año pasado .

con un cada vez más consolidado, quiere dar el salto tras la . Liverpool: vigente campeón de la Premier League.

vigente campeón de la Bayern Múnich: eterno candidato en Europa, se ilusiona con el arribo de Luis Díaz para ir por su séptima Champions League .

eterno candidato en Europa, se ilusiona con el arribo de para ir por su séptima . Chelsea: con Enzo Fernández como uno de los referentes, va por la consagración en Europa tras conquistar el Mundial de Clubes.

Cuatro debutantes: