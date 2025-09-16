El clima en Salta: cómo estarán los días en la previa de la primavera y el Día del Estudiante

La primavera se adelantó en Salta y el lunes la temperatura rozó los 30º (llegó a 29º durante la procesión del Señor y la Virgen del Milagro), y si bien este martes bajó a 21º de máxima , en los próximos días volverá a subir, según indicó el meteorólogo Edgardo Escobar.

"Para el miércoles se estima una máxima de entre 25º y 26º y no se descargar una baja probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas".

Luego continuará en ascenso "con días con menos nubosidad". El jueves se espera una máxima de 30º y una mínima de 14º.

El viernes y sábado las máximas serán de aproximadamente 35º y la mínima de 15º.

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la primavera y Día del Estudiante?

El domingo, con el comienzo de la primavera y Día del Estudiante, bajará la temperatura. La máxima será de 25º y la mínima será de 14. "Habrá baja probabilidad de precipitaciones hacia la noche", sostuvo Escobar.

Para el lunes, con probables precipitaciones, se espera un descenso de temperatura y la máxima será de 18º.