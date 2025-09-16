Un prófugo y dos hombres armados detenidos en el norte de Salta

En pocas horas, Tartagal, Orán e Hipólito Yrigoyen fueron escenario de intervenciones policiales que terminaron con un detenido con pedido de captura, un arma de fuego real incautada y una réplica de pistola secuestrada. Los tres casos ya están en manos de la Justicia.

Una serie de operativos preventivos desplegados en el norte de la provincia de Salta derivó en la detención de tres hombres en situaciones distintas pero con un denominador común: la rápida intervención de las divisiones policiales en patrullaje.

En Tartagal, durante un recorrido por avenida Mosconi en Villa Saavedra, motoristas de Emergencias Policiales identificaron a un hombre mayor de edad y comprobaron que tenía un pedido de captura vigente. El sospechoso fue trasladado y quedó a disposición del juzgado correspondiente.

Mientras tanto, en Orán, efectivos de la misma división concretaron un procedimiento en la intersección de calle Eduardo Arias y Corrientes, en barrio Aeroparque. Allí demoraron a un joven de 20 años que portaba una pistola calibre 9 milímetros, con tres cargadores y 33 cartuchos. Todo fue secuestrado y remitido a la Fiscalía Penal 2.

Por último, en Hipólito Yrigoyen, personal de la Comisaría 2 patrullaba las inmediaciones de la plaza Independencia cuando detectó a un joven con una réplica de arma de fuego tipo aire comprimido. El objeto quedó incautado y el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal interviniente.

Estas tres actuaciones forman parte de controles preventivos en puntos estratégicos del norte salteño. Las autoridades judiciales avanzan ahora con las investigaciones correspondientes en cada caso.