Asistieron a 400 familias para resolver conflictos

La Secretaría de Justicia informó que ya acompañó a 400 familias en procesos de alta conflictividad, lo que representa una atención directa a 975 niños, niñas y adolescentes. El programa se centra en la desjudicialización de los conflictos intrafamiliares, fortaleciendo la coparentalidad y promoviendo cambios duraderos en los vínculos familiares. Con un abordaje interdisciplinario, busca que los padres retomen un rol activo y consciente en la crianza, garantizando así una infancia más protegida y saludable.

Mariela Rodríguez Zoni, directora de Coordinación Parental, destacó la importancia de este trabajo, "hemos llegado a las 400 familias salteñas que el programa ha abordado en los casos altamente conflictivos. Son 975 niños que han vivido una transformación en sus familias y una mayor atención hacia ellos. El objetivo es que los padres retomen la coparentalidad y sean conscientes de la crianza y educación de sus hijos".

La funcionaria explicó que el abordaje se realiza de manera interdisciplinaria e intensiva, con acompañamiento permanente durante un período de seis meses a un año, "estamos dispuestos a desactivar cualquier conflicto. Trabajamos para que los padres concentren su energía en la crianza sana y la educación de los niños, en lugar de que los chicos sean víctimas del conflicto familiar. El equipo no está ni para papá ni para mamá, sino únicamente para defender los derechos de los niños".