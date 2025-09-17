¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Narcotráfico
Presupuesto 2026
pulseada legislativa
UNSa
seguridad en la frontera con Bolivia
Vialidad Nacional
Crimen de Jimena Salas
Narcotráfico
Presupuesto 2026
pulseada legislativa
UNSa
seguridad en la frontera con Bolivia
Vialidad Nacional
Crimen de Jimena Salas

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Día caliente en Diputados y protesta en las calles

La oposición tiene los votos para rechazar el veto al Garrahan
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 01:45
Protesta del Garrahan.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados tienen asegurados los votos para rechazar hoy en una sesión especial el veto a la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría, una iniciativa que apuesta a garantizar el funcionamiento y el aumento de sueldos en el Hospital Garrahan, aunque no estaban asegurados los apoyos necesarios para ratificar la ley de financiamiento universitario.

La oposición buscaba garantizar los dos tercios para insistir con la ley que aumenta los recursos para las universidades nacionales. En caso de rechazar los dos vetos, será un golpe duro para el Gobierno porque en el Senado sí hay una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la insistencia de las dos leyes.

Fuentes parlamentarias señalaron que "están los votos asegurados para el Garrahan", pero aclararon que "están mas ajustados con el veto de universidades". La sesión especial, convocada para las 13, fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre para debatir los vetos a las leyes de Garrahan y universidades, pedidos de interpelación a funcionarios del Gobierno y la ley de DNU.

Nueva marcha

Agrupaciones políticas, estudiantiles y gremios realizarán la tercera Marcha Federal para protestar contra los vetos a las leyes de financiamiento educativo y emergencia pediátrica.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD