Días de definiciones en la causa del fentanilo

La situación procesal de los imputados en la causa por el fentanilo contaminado está por resolverse en los próximos días y las autoridades que llevan a cabo la investigación confirmaron que en paralelo también se actualizará la cifra de muertos.

Fuentes del caso informaron que se trabaja en definir la situación procesal de los imputados vinculados a los laboratorios, luego de sus indagatorias en los Tribunales de La Plata. Paralelamente también se va a dar a conocer el nuevo número de fallecidos, que, hasta el momento, alcanza los 96.

Las autoridades centran las investigaciones en la ineficiencia de los organismos públicos en cuanto a la falta de control y toma de decisiones, sumado a la inoperancia del dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., Ariel García Furfaro, y todo su equipo técnico.

Mientras se aguarda al anuncio por parte del juez Ernesto Kreplak, hoy habrá sesión especial en Diputados donde se debatirán varios temas, uno de los cuales será la creación de una "Comisión Especial Investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo y sus consecuencias".

Se incluye, además, la designación, de una "Comisión que permita determinar las responsabilidades de la Anmat en la venta de fentanilo contaminado".