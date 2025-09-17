Güemes: procesión y la misa en la nueva capilla de El Milagro

Vecinos del barrio El Milagro de la ciudad de General Güemes, acompañados por familias de otros barrios cercanos, celebraron por primera vez su fiesta patronal en honor al Señor y la Virgen del Milagro, en su nueva capilla construida en un sector del predio perteneciente a la plaza barrial principal.

El populoso barrio güemense, cuyos vecinos eligieron el nombre "El Milagro" en honor a los santos patronos provinciales, fue partícipe de una nueva edición de la novena y posterior procesión, una celebración religiosa que año a año se torna más convocante. Este año, las actividades programadas desde la Parroquia Virgen del Valle contaron con una importante novedad: la habilitación por primera vez de la capilla que guarda las sagradas imágenes para que allí se lleven a cabo las noches de novena previas a la procesión del 15 de septiembre. "Aún no está cien por ciento terminada, pero ya pudimos cerrarla completamente y colocar parte de las aberturas, lo que nos permitió utilizar su espacio de 8 x 22 metros para albergar a la feligresía que acompañó las noches de novena y hoy lunes la misa y procesión por las calles de nuestro barrio", manifestó María Elena Apaza.

Este barrio, integrado por viviendas construidas por el FONAVI, cuenta con 191 familias que recibieron su casa propia hace aproximadamente 39 años, un hecho que para algunos fue el resultado de ruegos realizados al Señor y la Virgen del Milagro, determinante para elegir un nombre y un patrono para el nuevo conglomerado de viviendas.

Al poco tiempo de entregadas las llaves se conformó un grupo de personas en comisión para conseguir las imágenes y generar los primeros ingresos para iniciar la construcción de una pequeña gruta, instalada en la plaza del barrio. Las primeras procesiones se realizaron casi de inmediato. Se decidió que fueran el mismo 15 de septiembre, coincidente con el día de la fiesta patronal en la ciudad de Salta, para que quienes no pudieran viajar a la capital cumplieran con los patronos asistiendo a la procesión en el barrio que por aquellos años era el más alejado del centro de Güemes.

"La fe hacia los patronos quedó demostrada con la gran concentración de personas para participar de la procesión. Los acompañé porque trabajan mucho", dijo el intendente Carlos Rosso.

El número de feligreses que participan de la procesión ha crecido sustancialmente, motivando a los miembros de la comisión a seguir trabajando cada año con mayor empeño para que esa renovación del Pacto de Fidelidad se cumpla en el municipio de Gral. Güemes. "En la gruta solo realizamos la procesión cada 15 de septiembre, era la única actividad permitida; ahora, ya como capilla, vamos a gestionar para que puedan celebrar también algunas misas", declaró María Elena.

Un momento de tristeza y nostalgia vivió la comisión cuando se hizo necesario demoler la gruta originaria, que había quedado en el interior de la capilla y siguió siendo utilizada durante los años que duró la obra. "Fueron casi 40 años resguardando las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, nos causó mucha tristeza tener que demolerla", expresó Graciela Valor.