La Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta otorgó ayer dictamen favorable a dos iniciativas que buscan generar conciencia social y modernizar la gestión administrativa. Se trata de un proyecto que incorpora la iluminación en amarillo de edificios y monumentos cada 10 de septiembre, en el marco del "Día Mundial para la Prevención del Suicidio", y de la creación de una "Guía de Trámites Municipales" online, con información clara y accesible para los vecinos.

Durante la reunión, presidida por el concejal Guillermo Kripper (VPS), se abordó en primera instancia la propuesta de la edil Inés Bennassar (GSC), que plantea añadir un artículo bis a la Ordenanza N.º 16.304, la cual instituyó a septiembre como "Mes Municipal para la Prevención del Suicidio". La modificación establece que cada 10 de septiembre se iluminen de amarillo monumentos, edificios y espacios públicos, como forma de visibilizar la problemática y fomentar políticas de salud mental.

Otro proyecto

El segundo proyecto, impulsado por Ángel Ortiz (UCR), apunta a la creación de la "Guía de Trámites Municipales", una sección web oficial que concentrará de manera clara, accesible y actualizada toda la información necesaria para realizar gestiones administrativas en la comuna. La iniciativa también establece los contenidos mínimos, las responsabilidades de la autoridad de aplicación y los mecanismos de difusión.

