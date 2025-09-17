¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Narcotráfico
Presupuesto 2026
pulseada legislativa
UNSa
seguridad en la frontera con Bolivia
Vialidad Nacional
Crimen de Jimena Salas
Municipios

Proveedores de Tolar Grande ya tienen personería jurídica

Podrán firmar acuerdos, acceder a fondos y potenciarse.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 01:45
Los proveedores, con el ministro Ricardo Villada.
La Cámara Regional de Proveedores de la Minería de Tolar Grande recibió su personería jurídica de manos del ministro de Gobierno, Ricardo Villada. Este instrumento legal certifica su existencia y la actividad social que desarrollan en la comunidad.

"Escucharnos demuestra que la minería no es una fantasía, sino una realidad que genera empleo y desarrollo. Nosotros los acompañamos apostando por un crecimiento minero sustentable en lo ambiental y social. Nos alegra ver cómo emprendedores, incluso pequeños, se animan a soñar y a actuar para lograrlo", expresó Villada.

La personería jurídica es una herramienta estratégica que le brinda a la organización la solidez necesaria para operar y progresar de manera efectiva. Le permite negociar y firmar acuerdos, gestionar sus finanzas, acceder a programas de apoyo, y recibir fondos.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Santo Casimiro, señaló: "El proyecto nace de la necesidad de organizarnos y ganar representatividad en la provincia, buscando un crecimiento homogéneo entre todas las empresas mineras. Somos conscientes de que, para responder a las exigencias del sector, es fundamental capacitarnos y ser más competitivos".

 

 

