21°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Fundación Roberto Romero
Educación en Salta
Peregrinos
Ataque violento en Orán
Primavera
Investigan dos muertes en Orán
ANDIS
donald trump - carlos III
Lázaro Caballero
La Merced
Municipios

La Merced celebra el gran concurso de la empanada salteña

Este sábado 20 de septiembre, desde las 21, la avenida Sarmiento frente a la escuela Dr. Mariano Boedo se convertirá en un paseo de sabores, música y tradición.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 10:27
La localidad de La Merced vivirá una noche especial con el Gran Concurso de la Empanada Salteña, en el marco de sus fiestas patronales. Vecinas y vecinos mostrarán sus mejores recetas de empanadas, con el toque único de la gastronomía mercedeña.

Además de la competencia gastronómica, el evento contará con la actuación de grupos musicales y academias de danzas folclóricas que ofrecerán un recorrido por las tradiciones de Salta a través del canto y el baile.

Organizado por la Dirección de Cultura, el encuentro invita a residentes y turistas a disfrutar de un clásico de la cocina regional y de la riqueza cultural del Valle de Lerma en una sola noche.

