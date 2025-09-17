La Merced celebra el gran concurso de la empanada salteña

La localidad de La Merced vivirá una noche especial con el Gran Concurso de la Empanada Salteña, en el marco de sus fiestas patronales. Vecinas y vecinos mostrarán sus mejores recetas de empanadas, con el toque único de la gastronomía mercedeña.

Además de la competencia gastronómica, el evento contará con la actuación de grupos musicales y academias de danzas folclóricas que ofrecerán un recorrido por las tradiciones de Salta a través del canto y el baile.

Organizado por la Dirección de Cultura, el encuentro invita a residentes y turistas a disfrutar de un clásico de la cocina regional y de la riqueza cultural del Valle de Lerma en una sola noche.