Investigan una intoxicación masiva en una cancha de fútbol en Rosario de la Frontera

Una presunta intoxicación masiva ocurrida anoche en Rosario de la Frontera dejó a cinco personas hospitalizadas, entre ellas un niño de 11 años que debió ser trasladado en grave estado al Hospital Materno Infantil de Salta capital.

El hecho se registró cerca de las 22.00 en una cancha de fútbol, situada en las inmediaciones de una escuela. Según las primeras averiguaciones, un hombre conocido por los presentes llegó con un bidón con agua que fue compartido entre los asistentes.

Minutos después, varios comenzaron a experimentar fuertes dolores abdominales y malestar general, lo que motivó el aviso al Sistema de Emergencias 911. Las ambulancias trasladaron a las víctimas al hospital local, donde el diagnóstico inicial fue “supuesta intoxicación”.

Además del niño, resultaron afectados adolescentes de 15, 16 y 17 años y un hombre de 30. Tres permanecen internados en la unidad de terapia intensiva del hospital rosarino por precaución.

La Brigada de Investigaciones trabaja en el caso por orden judicial. Se dispuso el secuestro del bidón con agua para peritajes y la búsqueda del hombre que lo llevó al lugar, quien por el momento no fue localizado, según informó Radio Salta.