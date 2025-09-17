Bad Bunny, Natalia Lafourcade, Ca7riel y Paco Amoroso: todos los nominados a los Latin Grammy 2025

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Academia Latina de Grabación dio a conocer el listado de las canciones y artistas que formarán parte de la 26ª entrega anual del Latin Grammy. El evento se llevará a cabo el 13 de noviembre desde Las Vegas, después de dos ediciones fuera.

En esta nueva edición, la Academia estrenará dos nuevas categorías que incluyen el título a Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

La cantante argentina Soledad Pastorutti fue la encargada de presentar la nueva terna que galardonara a la mejor canción de raíces, rememorando su primer Grammy a su álbum “Raíz”.

Nominados a los Latin Grammy 2025

Mejor Canción de Raíces

Aguacero. (Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla)

Como quisiera quererte. (Natalia Lafourcade Ft El David Aguilar)

El Palomo y la negra. (Natalia Lafourcade)

Ella. (Anita Vergara y Tato Marengo)

Jardín del Paraíso. (Monsieur Periné Ft Bejuco)

Lo que le paso a Hawái (Bad Bunny)

Mejor Música para medios audiovisuales

Cada minuto cuenta (Banda sonora de la serie original de Prime Video)

Cien Años de Soledad (Banda sonora de la serie de Netflix)

El Eternauta (Banda sonora de la serie de Netflix)

In the summers

Pedro Páramo (Banda sonora de la serie de Netflix)

Mejor nuevo artista

Alleh

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Canción del año

Baile Inolvidable (Bad Bunny)

Bogotá (Andrés Cepeda)

Cancionera (Natalia Lafourcade)

DTMF (Bad Bunny)

El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso)

Otra noche de llorar (Natalia Lafourcade)

Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)

Si antes te hubiera conocido (Karol G)

#Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso)

Veludo Marrom (Liniker)

Grabación del año

Baile inolvidable (Bad Bunny)

DTMF (Bad Bunny)

El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso)

#Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso)

Desastres fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo a Rusia)

Lara (Zoe Gotusso)

Si antes te hubiera conocido (Karol G)

Cancionera (Natalia Lafourcade)

Ao teu lado (Liniker)

Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)

Álbum del año

Cosa nuestra - Rauw Alejandro

Debí tirar más fotos - Bad Bunny

Papota - Ca7riel y Paco Amoroso

Raíces - Gloria Estefan

Puñito de Yocahú - Vicente García

Al romper la burbuja - Joaquina

Cancionera - Natalia Lafourcade

Palabra de To's (seca) - Carín León

En las nubes con mis panas - Elena Rose

¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz