Belgrano vs. Newell's EN VIVO por la Copa Argentina: el pirata pasa al frente y por ahora avanza a semis

Newell´s y Belgrano de Córdoba ya juegan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que ya espera Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Lanús. Por el momento gana el pirata 2 a 1. Carlos Espínola había puesto en ventaja a la lepra y Franco Jara empató para el pirata. En el complemento amplió Lisandro Ezequiel López para los cordobeses.

El partido, que se lleva a cabo en el Estadio La Pedrera de San Luis, comenzó a las 18 y se puede ver a través de TyC Sports, mientras que el árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer.

Newell´s viene teniendo una muy buena actuación en esta Copa Argentina, en la que eliminó por penales en el debut a Kimberley de Mar del Plata, mientras que luego derrotó a Defensa y Justicia (2-0) y Atlético Tucumán (3-2) en un verdadero partidazo.

La segunda vez en cuartos para la lepra

Esta es la segunda vez que el equipo rosarino disputa los cuartos de final de la Copa Argentina y el único antecedente de en esta instancia se dio en el 2018, año en el que fue eliminado por su clásico rival, Rosario Central.

Pese al buen andar en esta Copa Argentina, el equipos dirigido por Cristian “Ogro” Fabbiani atraviesa un complicado momento en el Torneo Clausura, donde ocupa la novena posición y no estaría clasificando a los playoffs.

El pirata dejó en el camino a Independiente

Del otro lado está Belgrano de Córdoba, que se metió entre los ocho mejores producto de los buenos triunfos ante Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2) e Independiente (2-0).

El equipo conducico por Ricardo Zielinski quiere repetir su mejor actuación histórica en esta competición, que fueron las semifinales alcanzadas en la edición 2016, donde perdió con Rosario Central por 2-0.

El conjunto cordobés también tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura, donde solo sumó nueve puntos en las primeras ocho fechas y ya acumula cuatro partidos sin ganar.

El ganador de este enfrentamiento se cruzará en las semifinales con Argentinos Juniors, que viene de imponerse por 1-0 sobre Lanús.